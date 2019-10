Er kaufte Playstation-Guthabenkarten für 3000 Euro : Mann (66) fiel auf Betrügerin am Telefon herein

Mann (66) fiel auf Betrügerin am Telefon herein

Rees Misstrauen Sie solchen seltsamen Anrufen. Leider haben die Betrüger immer wieder Erfolg.

Am Samstag, 12. Oktober, erhielt ein 66-Jähriger aus Rees einen Anruf von einer Frau, die ihm mitteilte, er habe bei einem Gewinnspiel gewonnen. Damit das Geld auf dem Transport zu ihm abgesichert sei, müsse er eine Gebühr zahlen, die er in Form von Playstation-Guthabenkarten entrichten könne.

Insgesamt kaufte der Mann in den kommenden Tagen in verschiedenen Supermärkten Karten im Wert von über 3000 Euro. Am Telefon gab er der Anruferin dann die Einlösecodes durch.