Identität des Toten unklar : Mann in Emmerich von Zug überrollt

Mann in Emmerich von Zug überrollt

Emmerich Am Samstag ist ein Mann im Bereich des Emmericher Bahnhofs von einem Zug überrollt worden und ums Leben kommen. Die Polizei geht von Selbstmord aus. Sie versucht jetzt, die Identität des Unbekannten zu klären.

(RP) Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, kam es bereits am vergangenen Samstag im Bereich des Emmericher Bahnhofs zu einem tödlichen Unfall auf den Gleisen. Ein bislang noch unbekannter Mann, der auf den Schienen lag, wurde von einem herannahenden Zug überrollt und kam dabei ums Leben. Der Vorfall ereignete sich gegen 4.40 Uhr. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei von einem Suizid aus. Da der Tote keine Ausweispapiere bei sich trug, konnte er bislang noch nicht identifiziert werden. Die Polizei wendet sich daher mit einer Beschreibung des Toten an die Öffentlichkeit, um Hinweise auf die Identität des Mannes zu erlangen.