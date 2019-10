Arbeitsunfall in Millingen : Mann geriet mit seiner Hand in eine Presse

Millingen Arbeitsunfall in Millingen. Am Morgen gab es in einer Bäckerei einen Polizeieinsatz

(RP) Um 8.30 Uhr ging am Mittwoch der Anruf bei der Polizei ein: In der Bäckerei des Edeka-Marktes an der Hauptstraße in Millingen war ein Mann in eine Presse geraten. Er steckte mit der Hand darin, als die Polizei alarmiert wurde. Wie der Mann aus der Maschine befreit wurde und wie schwer die Verletzungen waren, konnte die Pressestelle bis zum Nachmittag noch nicht sagen. Bei der Presse soll es sich um eine Maschine handeln, die Teig für Brötchen abschneidet.

(hg)