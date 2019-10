Unfall im Edeka-Markt : Mann gerät in Millingen mit Arm in Teigpresse

Foto: feuerwehr rees Der Rettungshubschrauber transportierte den schwer Verletzten Mann ab. (Fotos: Feuerwehr Rees).

Millingen Dramatischer Einsatz am Mittwochmorgen um 8.30 Uhr im Edeka-Markt an der Hauptstraße in Millingen. Dort war ein Angestellter (Jahrgang 1982) in der Bäckerei Tenbült mit dem Unterarm in eine Teigpresse geraten und verletzte sich dabei schwer.

Vermutlich, so die Polizei am Mittwochnachmittag, habe er die Maschine reinigen wollen.

Zu dem Einsatz fuhren die Löschzüge Millingen und Bienen sowie der Rettungsdienst des Kreises Kleve. Da die Feuerwehr als erstes vor Ort war, begann sie mit der Betreuung und medizinischen Erstversorgung des Mannes. „Zeitgleich wurden Sicherungsmaßnahmen an der Maschine durchgeführt, damit diese sich nicht weiter schließt oder bewegt“, schrieb die Feuerwehr am Mittwoch.

Nach Eintreffen des Rettungsdienstes und des Notarztes wurde in enger Abstimmung zwischen Notarzt und Feuerwehr die Rettung eingeleitet. Da die Maschine trotz des Lösens verschiedenster Bauteile sich nicht weit genug öffnen ließ, wurde sie mithilfe eines hydraulischen Spreizers Stück für Stück aufgespreizt. Der Patient konnte danach dem Rettungsdienst übergeben werden.

Da der Mann sich schwere Verletzungen zugezogen hatte, entschied der Rettungsdienst, den Rettungshubschrauber Christoph 8 aus Dortmund anfliegen zu lassen. Dieser transportierte den Patienten zur Unfallklinik in Duisburg.

Zur Absicherung des Landeplatzes für den Hubschrauber in Millingen wurden Mitglieder des Löschzugs aus Bienen eingesetzt. „Im Anschluss wurde die Einsatzstelle der Polizei übergeben“, so die Reeser Feuerwehr. Die Löschzüge und die weiteren Rettungskräfte waren in Millingen gut eineinhalb Stunden im Einsatz.

(hg)