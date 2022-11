Mit Drogen in Rees unterwegs : Reeser (28) flieht vor Polizei und gefährdet andere Fahrer

Rees Mit Drogen im Auto unterwegs. Und am Ende macht der junge Mann alles nur noch schlimmer. Er flieht, fährt rücksichtslos, gefährdet andere Fahrer.

Am Mittwoch gegen 19:25 Uhr wollte die Besatzung eines Streifenwagens einen Autofahrer auf der Cobrinkstraße in Bienen anhalten. Der 28-Jährige am Steuer des Polos missachtete die Anhaltezeichen der Beamten jedoch und entzog sich der Kontrolle zunächst durch Flucht. Der Mann fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit die Millinger Straße in Richtung Millingen entlang, durch den Millinger Ortskern und gefährdete dabei nach ersten Erkenntnissen auch entgegenkommende Fahrzeuge. Auf Höhe der Straße Schwarzer Weg hielt er sein Fahrzeug letztlich an. Bei einer Durchsuchung des Polos entdeckten die eingesetzten Polizeibeamten mehrere Druckleistentütchen mit Marihuana sowie Bargeld im Wert eines niedrigen vierstelligen Betrags und in einer Stückelung, die den Verdacht des Cannabis-Handels aufkommen ließ.