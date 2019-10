Notlage : Mann fällt in Brunnenschacht

Empel (RP) Zu einem Einsatz in Empel mit dem Stichwort „Person in Notlage“ wurden am Montagvormittag die Löschzüge Millingen und Bienen sowie der Rettungsdienst des Kreises Kleve alarmiert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Vor Ort konnte eine verletzte männliche Person, die durch Angehörige betreut wurde, angetroffen werden. Da die Feuerwehr als erstes an der Einsatzstelle war, wurde sofort mit der Betreuung und medizinischen Erstversorgung des Patienten durch die Feuerwehr begonnen.

Die Person war zuvor kopfüber in einen etwa vier Meter tiefen Brunnenschacht gefallen und hatte sich hierbei schwere Verletzungen zugezogen. Wie durch ein Wunder konnte sich der fast 90 Jahre alte Mann selber an den Schachtwänden bis zum oberen Ring hochziehen und konnte vor Eintreffen der Feuerwehr von Angehörigen aus dem Schacht gerettet werden.

Die Feuerwehr sicherte anschließend die Einsatzstelle weiträumig gegen den fließenden Straßenverkehr, sicherte den Schacht gegen ein weiteres Hineinfallen von Menschen ab und unterstützte den Rettungsdienst beim Abtransport des Patienten.