In Emmerich an der Kettelerstraße : Mann erlitt Vergiftung durch Rauchgas

In Emmerich an der Kettelerstraße

Emmerich Wer hätte gedacht, dass eine Innenbeleuchtung zu so einer Sache führen kann.

(RP) Am Sonntag gegen 18.45 Uhr kam es zu einer Rauchentwicklung im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Kettelerstraße. Zuerst löschte der 53-jährige Eigentümer der Dachgeschosswohnung selbst den Brand, musste dann aber die Feuerwehr rufen. „Die Feuerwehr löschte die noch bestehende Wärmeentwicklung“, schriebt die Polizei am Montag. Der Brand entstand in einem Schrank im Bereich der Innenbeleuchtung. Der 53-Jährige erlitt eine Rauchvergiftung und musste ambulant im Krankenhaus versorgt werden. Am Haus entstand durch den Brand Schaden.