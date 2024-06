Geiselnahme in Isselburg Mann gefoltert und vergewaltigt – Hohe Haftstrafe für Brüderpaar

Die beiden Brüder, die im Oktober vergangenen Jahres einen jungen Mann aus Wesel in einer Wohnung in Isselburg-Werth mehrere Tage gefangen hielten, misshandelten, sexuell missbrauchten und vergewaltigen, müssen für lange Zeit hinter Gitter. Das Landgericht Münster verurteilte die beiden am Freitag unter anderem wegen Geiselnahme, gefährlicher Körperverletzung in mehreren Fällen und schwerer Vergewaltigung zu einer Haftstrafe von 13 Jahren für Justin D., beziehungsweise sieben Jahren und neun Monaten für Kevin D..