Gewaltverbrechen in Isselburg Staatsanwalt fordert hohe Haftstrafen

Der Prozess um den jungen Weseler, der im Oktober vergangenen Jahres mehrere Tage hinweg von zwei Brüdern in Isselburg-Werth in einem Haus gefangen gehalten, gefoltert, sexuell missbraucht, vergewaltigt und mit dem Tode bedroht worden sein soll, geht in seine Endphase. Nachdem in den vergangenen zwei Prozesstagen mehrere Zeugen gehört wurden, hielten Staatsanwalt und Verteidigung am Mittwoch ihre Plädoyers – allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das schreibt das Gerichtsverfassungsgesetz vor, wenn für Teile des Prozesses die Öffentlichkeit bereits ausgeschossen wurde. Genau das war bei dieser Verhandlung der Fall.