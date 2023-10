Täter sind flüchtig Mann aus Rees in Bocholt brutal ausgeraubt

Zwei unbekannte Täter fragten in der Nacht zum Sonntag einen 29-jährigen Mann aus Rees zunächst nach einer Zigarette, bevor sie ihn in eine Zufahrt drängten, ihn zu Boden rissen, ihn schlugen und aus seinem Portemonnaie Geld entwendeten. Ein Zeuge bemerkte gegen 4.40 Uhr den Reeser und sah noch, wie zwei Personen vom Tatort, Westend in Höhe eines Möbelgeschäftes, in Richtung Innenstadt flüchteten. Nach Angaben des Geschädigten handelt es sich um zwei Männer mit südländischem Erscheinungsbild im Alter zwischen 20 und 30 Jahren und 1,85 Meter Größe. Sie hatten dunkle Haare und trugen dunkle Kleidung. Einer der Täter hat ein Muttermal auf der Wange, der andere einen Drei-Tage-Bart. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo Bocholt (Telefon 02871 / 299-0).