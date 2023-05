Video geht im Nachbarland viral 18-Jähriger aus Rees rastet in den Niederlanden aus und demoliert Auto

Tausende Deutsche nutzten das verlängerte Pfingstwochenende für einen Ausflug in die Niederlande, die Autobahnen gen Nordsee wurden tagelang von weißen Kennzeichen geprägt. Für einen netten Auslug ins Nachbarland braucht es aber keine lange Reise: Auch in der Grenzregion gibt es reichlich Städte, die für einen Tagesausflug wie gemacht sind. Eine davon: Winterswijk, knapp 45 Autominuten von Emmerich entfernt. Die Stadt grenzt an die deutschen Kommunen Vreden, Südlohn, Borken, Rhede und Bocholt. Doch für eine dreiköpfige Reisegruppe aus Deutschland endete die Fahrt ins Königreich am Montag in einem absurden Durcheinander.