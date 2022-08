Vorfahrt missachtet : Pedelecfahrer (71) schwer verletzt

Xanten/REES Am Donnerstagnachmittag ereignete sich in Xanten ein folgenschwerer Verkehrsunfall, bei dem ein Pedelecfahrer aus Rees schwer verletzt wurde. Er hatte den Wagen einer Frau aus Kalkar übersehen.

(RP) Eine 43-jährige Pkw-Fahrerin aus Kalkar befuhr nach Angaben der Polizei gegen 15.50 Uhr die vorfahrtberechtigte Straße Bankscher Weg (K32) aus Richtung Xanten-Vynen kommend in Fahrtrichtung Xanten-Wardt. Zu diesem Zeitpunkt beabsichtigte in Höhe der Einmündung Bankscher Weg/Am Bruckend ein 71-jähriger Pedelecfahrer aus Rees die Straße Bankscher Weg zu überqueren. Hierbei übersah der Mann den von links kommenden Pkw und wurde von ihm erfasst. Durch den Zusammenprall und den Sturz verletzte sich der Pedelecfahrer, der laut Polizei zum Unfallzeitpunkt keinen Sturzhelm trug, schwer. Eine Lebensgefahr für den Mann konnte von der Polizei am Abend nicht ausgeschlossen werden. Der 71-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt.