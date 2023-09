Emmerich Mann (59) fährt völlig unkontrolliert und verursacht Unfall

Der 44-jährige Fahrer des VW wurde durch die Kollision schwer verletzt und von einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Die Insassen des BMW blieben unverletzt. Auch nach diesem Zusammenstoß fuhr der 59-Jährige weiter in Richtung Eltener Straße und kollidierte auf der Straße Steintor mit einem Verkehrszeichen und mehreren Warnbarken. Auf Höhe der Straße Am halben Mond konnten Einsatzkräfte den Wagen letztlich antreffen. Der Mann am Steuer blieb unverletzt, es ergaben sich bislang keine Hinweise auf Alkohol- oder Drogeneinfluss bei ihm.