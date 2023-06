Emmerich Lette (34) auf der A 3 im Fernbus verhaftet

Am Dienstag gegen 10:45 Uhr überprüfte die Bundespolizei auf der A 3 am Rastplatz Hohe Heide Reisende eines grenzüberschreitenden Fernreisebusses von Amsterdam nach München. Hierbei wurden auch die Personalien eines 34-jährigen Letten mit den polizeilichen Datenbänken abgeglichen. Die Staatsanwaltschaft Berlin suchte den Mann aufgrund eines Untersuchungshaftbefehls vom Amtsgericht Berlin Tiergarten. Der Mann wird eines Wohnungseinbruchsdiebstahls verdächtigt. Da er über keinen festen Wohnsitz verfügt und ihm eine nicht geringe Freiheitsstrafe droht, besteht Fluchtgefahr. Der Gesuchte wurde vor Ort verhaftet und noch am selben Tag der Wachtmeisterei vom Amtsgericht Kleve für eine Vorführung beim Haftrichter übergeben.