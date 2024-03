Mann aus Nordmazedonien wurde gesucht Verhaftung am Bahnhof in Emmerich

Die Bundespolizei überprüfte am Donnerstagnachmittag um 15:15 Uhr am Bahnhof in Emmerich einen 44-jährigen Nordmazedonier nach der Einreise aus den Niederlanden mit dem Regionalexpress 19. Ein Abgleich der Personalien des Reisenden in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass er mit einem Untersuchungshaftbefehl wegen besonders schwerem Diebstahl durch die Staatsanwaltschaft in Köln gesucht wird.