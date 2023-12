Erste Bilanz nach einem halben Jahr Malcolm Lichtenberger ist Ehrenamtskoordinator in Emmerich

Die Eröffnung der „Bake“ zu planen, war seither das nach außen hin vielleicht sichtbarste Zeichen seiner Arbeit. „Wenn ich vor Ort bin, werde ich oft angesprochen. Die Menschen sind neugierig, was hier in der Fußgängerzone passiert und mit vielen kommt man schnell ins Gespräch“, hat Lichtenberger erfahren. Gespräche prägten das vergangene halbe Jahr. „Ich komme aus einem sehr strukturierten Berufsleben“, sagt der frühere Pflegedienstleiter bei der Diakonie im Kirchenkreis Kleve, „jetzt bin ich in einem Bereich, in dem ich die Menschen und die Aufgaben erst einmal finden muss.“