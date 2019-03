Gedenken an Bombenopfer: Neues Mahnmal in Werth erinnert an Luftangriff

Werth 20 Menschen haben ihr Leben verloren, als im Dezember 1944 zwei Züge mit niederländischen Zwangsarbeitern in Werth bombardiert wurden. Der Heimatverein setzte den Getöteten ein Denkmal.

Zur Erinnerung an dieses Ereignis wurde am Samstag in Werth auf der Deichstraße in der Nähe des ehemaligen Bahnhofs ein Denkmal mit einer Gedenktafel vom Heimatverein Werth enthüllt. Mehr als 100 Menschen waren zu dieser Enthüllung gekommen – viele von ihnen kamen aus Apeldoorn. Darunter auch zwei der ehemaligen Zwangsarbeiter, die damals 16 und 17 Jahre alt waren, mit ihren Familien.

„Ob wir diesen Tag, an welchem wir an die Tragödie des 3. Dezember 1944 erinnern möchten, als Zeichen des Verzeihens werten dürfen,“ sagte Hermann van Thiel bei seiner Begrüßungsansprache, „das können uns nur unsere niederländischen Gäste beantworten.“ Dieser Ort jedoch stehe jetzt als Erinnerung an die getöteten „Nachbarn“ und für die Verpflichtung, dass sich Ähnliches nicht wiederholen darf.Und bevor die beiden ehemaligen Zwangsarbeiter das Denkmal enthüllten, sprach auch Bürgermeister Michael Carbanje einige Worte. Die Veranstaltung habe auch eine mahnende Funktion. Unsere Geschichte zeige, dass die Demokratie eines unserer höchsten Güter sei, die es zu verteidigen gelte. „Wichtig ist daher auch“, fügte Carbanje hinzu, „dass unsere junge Generation ein mahnendes Denkmal hat, das immer wieder in Erinnerung ruft, welche Grausamkeiten in Deutschland und auch in Isselburg-Werth geschehen sind, um sich so in Zukunft zu engagieren, für demokratische Grundwerte einzusetzen“.