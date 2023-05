Reeser Männerchor Ein Wildschweinbraten fürs Agnes-Heim

Mit dem Abendessen knüpften die Sänger an eine alte Tradition an: Vor 20 Jahren verirrte sich ein Wildschwein, nachdem es von einem Auto angefahren worden war, in die damalige Filiale der Bäckerei Gerads auf der Dellstraße. Ein Jäger erlegte das recht wilde Tier, später diente das Fleisch als Grundlage für ein Abendessen, das in den Rheinterrassen für das Agnes-Heim gekocht wurde. Hans Gerads und sein Stammtisch „Der Chaotenclub“ führten diese Tradition viele Jahre fort.