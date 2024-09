Am Bahnübergang Rees-Millingen Tödliches Unglück auf dem Schulweg – 14-Jährige von Zug erfasst

Rees-Millingen · Bei einem schrecklichen Unfall ist am Montagmorgen ein Mädchen aus Rees ums Leben gekommen. Die 14-Jährige wurde am Bahnübergang in Millingen von einem Zug erfasst.

16.09.2024 , 10:55 Uhr

7 Bilder Tödliches Unglück am Bahnübergang in Millingen 7 Bilder Foto: Guido Schulmann

Wie die Polizei unserer Redaktion auf Anfrage mitteilte, sei das Mädchen aus Rees, das wohl auf dem Weg zur Schule war, gegen 7.15 Uhr am Bahnübergang Hauptstraße/Anholter Straße von einem Zug erfasst worden und dann seinen schweren Verletzungen erlegen. Mehrere Autofahrer, Passanten und offenbar auch auch weitere Kinder und Jugendliche wurden Zeugen des Unfalls. Sie und die Angehörigen des Mädchens werden vom Opferschutz der Polizei betreut. Bei dem Zug, der in den Unfall verwickelt war, handelte es sich offenbar um den ÖBB-„Nightjet“, der auf dem Weg nach Österreich war. Zeitgleich wollte gerade der RE 19 am Haltepunkt in Millingen stoppen. Ob das Mädchen versuchen wollte, den Regionalzug noch zu bekommen und deshalb um den nur halbseitig beschrankten Bahnübergang ins Gleisbett lief, ist jetzt Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Der Zugverkehr ist momentan eingestellt. Die Züge aus Richtung Wesel enden und beginnen in Empel. Für die Züge aus Richtung Arnheim ist Emmerich Endstation. Es werden Busse für den Schienenersatzverkehr eingesetzt. Die Ortsdurchfahrt Millingen ist für Autofahrer gesperrt. Hier geht es zur Bilderstrecke: Tödliches Unglück am Bahnübergang in Millingen

(bal)