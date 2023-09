Bürgerhaus Ein Hauch von Broadway in Rees

Gleich viermal führte die Musicalschule „Xanten on Stage“ am Wochenende das Musical „Madagascar“ im voll besetzten Bürgerhaus auf. Dabei kamen nicht nur Eltern, Großeltern und Geschwister der circa 100 Akteure auf ihre Kosten. Auch das übrige Publikum erfreute sich an den professionell dargebotenen Liedern und originell choreografierten Tanznummern rund um die acht New Yorker Zootiere, die auf der Suche nach Freiheit auf der afrikanischen Insel Madagaskar stranden und sich dort mit wilden Fressfeinden, großem Hunger und dem leicht unterbelichteten Lemurenkönig Julian konfrontiert sehen.