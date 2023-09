Legendäre Kneipe in Rees Die „Fährstube“ wird wieder öffnen

In Rees scheint es einen Trend zur „Retro-Gastronomie“ zu geben. Wie berichtet, wird im Oktober die legendäre Imbissstube „Otto“ am Markt wiedereröffnen. Und im gleichen Monat steht das Comeback einer nicht minder sagenumwobenen Einrichtung ins Haus: Denn Ludger Rösen vom Rheincafé beabsichtigt, die „Fährstube“ wiederzubeleben. Ab 4. Oktober soll die kleinste Kneipe in Rees dreimal die Woche öffnen.