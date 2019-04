Kabarett : Ein viel beklatschter Heimatabend

REES WDR-Korrespondent und Kabarettist Ludger Kazmierczak begeisterte mit tief im Lokalkolorit verwurzelten Alltagsgeschichten im Reeser Bürgerhaus. Doch, um es dorthin zu schaffen, musste er erst die „linke Rheinseite rocken“.

Hätte Kazmierczak das vorher gewusst, hätte er zum Auftakt des Abends vielleicht gar nicht so viel Reeser Süßholz raspeln müssen. Die Stadt sei „wie Emmerich, nur in schön.“ Die Dellstraße sei „die Kö des Niederrheins“, die Reeser seien „handfest, humorvoll und direkt“, so wie Oma Annelieses leider viel zu früh, mit 97 Jahren verstorbene Freundin Ziska, die in Rees in der Fallstraße wohnte.