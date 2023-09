Lossprechung bei der Baugewerbe-Innung des Kreises Kleve Starker Nachwuchs für die Baubranche

Besonders ausgezeichnet wurden an diesem Abend die Prüfungsbesten Maurer Alexander Goris aus Kleve, Max Böhling aus Emmerich und Till Kaste aus Emmerich. Als Geschenk für diese starken Leistungen gab es von der Bauinnung Kleve Wertgutscheine der Firma Elten GmbH aus Uedem sowie Präsente von der IKK classic. Alexander Goris, der seine Ausbildung bei Tom de Haas van Dorsser in Kranenburg absolvierte, ist weiter als Maurer tätig und wünscht sich für die Zukunft, dass er anderen Leuten sein Fachwissen weitergeben kann - möglicherweise in Form einer Selbstständigkeit. Max Böhling ist auch nach der Ausbildung weiterhin im Ausbildungsbetrieb Hochbau Niederrhein GmbH in Emmerich tätig und will dort weiter Erfahrungen sammeln. Till Kast schloss seine Ausbildung im Ausbildungsbetrieb BBG Baubetrieb Berndsen GmbH in Emmerich ab, besucht nun die Meisterschule und hat die Zukunft klar im Blick.