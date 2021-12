Löschzug Stadt : Feuerwehr traf sich zum Jahresabschluss

Die Kameradinnen und Kameraden der Einheit Stadt aus Emmerich versammelten sich zum Jahresende in ihrer Wache. Foto: Feuerwehr

Emmerich Beim Löschzug Stadt standen Ehrungen und Beförderungen an. Als Stellvertreter von Feuerwehr-Leiter Martin Bettray wurde Christian Knorr ernannt. Zudem feierte man unter anderem die 50-jährige Mitgliedschaft von Theo Limburg.

() Am Freitagabend trafen sich die Kameraden der Einheit Stadt sowie die Ehrenkameraden zum Jahresabschluss an der Pastor-Breuer-Straße. Der Einheitsführer André Jansen begrüßte den ersten stellvertretenden Bürgermeister, Gerhard Gertsen, die Leitung der Feuerwehr Emmerich, die aktiven Kameradinnen und Kameraden sowie die Ehrenkameraden mit Begleitung.

Nachdem der Jahresabschluss im Jahr 2020 pandemiebedingt ausfallen musste, konnte er in diesem Jahr unter 2G-Plus Bedingungen in verkleinerter Form stattfinden. Gertsen überbrachte den Dank des Bürgermeisters Peter Hinze sowie den Dank von Rat und Verwaltung. Gleichzeitig bedankte er sich auch bei den Partnern der aktiven Kameraden. Er stellte nochmal klar, dass trotz einiger hauptamtlichen Kräfte die Freiwilligkeit die Säule der Feuerwehr Emmerich ist. Der Leiter der Feuerwehr, Martin Bettray, überbrachte die Grüße der Fachbereichsleiterin Karin Schlitt. Gleichzeitig bedankte er sich bei der Stadt, dass alle Kameraden schnell ein Impf- und Booster-Angebot erhalten haben, um die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr zu gewährleisten. Gleichzeitig ging der Dank an die Kameraden für die Anerkennung seiner Dienstzeitverlängerung sowie der Wahl des neuen Stellvertreters Christian Knorr.