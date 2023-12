Löschzüge Rees, Millingen und Bienen Stadt investiert in die Feuerwehr

Investiert werden soll auch ins Feuerwehrgerätehaus in Millingen. Dort befinden sich derzeit noch die Spinde und Umkleidebereiche der Feuerwehrleute in der Fahrzeughalle. Aus Sicherheitsgründen sollen diese beiden Bereiche voneinander abgetrennt werden. Für das Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) wird dadurch eine neue Garage benötigt, die aufgrund der Höhe des Fahrzeugs keine Fertiggarage sein kann. Als Standort dafür favorisiert die Stadtverwaltung eine Fläche, die an den Altbau der Grundschule angrenzt. Momentan stehen dort zwei Fahrradabstellanlagen. Die müssten dann versetzt werden, zudem wird dann ein stillgelegter Treppenvorbau an der Schule abgebrochen. Die geschätzten Kosten liegen bei 60.000 Euro.