Deich in Haffen Deichgräf beschließt Notmaßnahme

Der Deichverband Bislich-Landesgrenze lässt seit Dienstag tausende Tonnen Sand und Kies auf einem 300 Meter langen Abschnitt an der Landseite des Deiches in Haffen aufschütten. Eine Notmaßnahme, zu der sich Deichgräf Harry Schulz entschlossen hat, weil der Deich Beschädigungen aufwies. „Ich habe am 3. Januar bei einer Begehung mit meinem Stellvertreter Wilhelm Jansen entdeckt, dass an einigen Stellen des Deiches Wasser austritt, obwohl im Moment kein Hochwasser an den Deich drückt. Das austretende Wasser ist verfärbt, was ein Hinweis dafür ist, dass der Deich an diesen Stellen beschädigt ist“, erklärt Schulz. Schon zwei Tage später fanden sich Vertreter der Bezirksregierung ein, um den Deich dort unter die Lupe zu nehmen. Dabei wurde eine kurzfristige Baumaßnahme zur Stabilisierung des Deiches festgelegt. Ein offizielles „Go“ aus Düsseldorf hat Schulz zwar bislang noch nicht erhalten, dennoch entschied er am Montagabend, dass nun gehandelt werden muss: „Ich kann und will nicht länger warten“, ist er von der Notwendigkeit dieser kurzfristig organisierten Baumaßnahme überzeugt.