An Autobahnraststätte : Tödlicher Unfall: Lkw-Fahrer von Sattelzugmaschine erfasst

BREUNA/REES Bei einem Unfall auf einem Rasthof an der A44 bei Breuna ist ein Lkw-Fahrer aus Rees ums Leben gekommen. Der 37-Jährige geriet zwischen zwei Fahrzeuge und erlitt dabei tödliche Verletzungen.

(RP) Der Lkw-Fahrer hatte am Donnerstagabend auf dem Rasthof an der Anschlussstelle Breuna bei Kassel an der A44 angehalten, um mit einem Kollegen die Auflieger ihrer Sattelzüge zu tauschen. Wie die Polizei am Freitag berichtete, wollte der 58 Jahre alte Kollege aus dem Landkreis Burgenland gegen 22.20 Uhr losfahren und musste an der Einmündung zur Landstraße jedoch verkehrsbedingt anhalten.