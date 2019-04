Konzert : Band spielt in Elten zum Tanz in den Mai

Emmerich Im Vereinsheim von Fortuna Elten tritt die Gruppe Dauerbrenner auf. Eintrittskarten gibt’s für 7 Euro.

(RP) Die niederländische Formation Dauerbrenner tritt am Dienstag, 30. April, zum Tanz in den Mai im Vereinsheim des FC Fortuna Elten an der Europastraße auf. Ab 20.30 Uhr geht hier die Post ab mit Pop-, Rock-, Party- und Stimmungsmusik, so die Veranstalter. Einlass ist ab 19 Uhr. Die Betreiberin des Vereinsheims Monika Teering freut sich schon. „Tanz in den Mai, das gab es, glaube ich, schon lange nicht mehr in Elten“, sagt Teering. „Die Jungs von Dauerbrenner waren hier schon öfter, die passen genau für so ein Event.“