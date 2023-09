Literaturherbst in Emmerich Warum sich Bücherfreunde schnell ein Ticket sichern sollten

Weiter geht es mit einer ganz anderen Lesung. Der deutsch-türkische Autor Dinçer Gürçyeter ist ein vielseitiger Typ. Er wuchs in einfachen Verhältnissen in Nettetal am Niederrhein auf. Seine Eltern sind Gastarbeiter der ersten Stunde. Gürçyeter berichtet in seinem ersten Roman „Unser Deutschlandmärchen“, für den er gleich den Preis der Leipziger Buchmesse erhielt, von seiner Familiengeschichte. Im Zentrum steht dabei seine Mutter Fatma. Der Autor bedient sich einer überaus unkonventionellen Form, die die Herkunft als Lyriker an vielen Stellen erkennen lässt. In Emmerich ist er am Donnerstag, 23. November in der Stadtbücherei. Andrea Joosten, die Leiterin der Stadtbücherei sagt über den Shootingstar der deutschen Literatur: „So einem Roman habe ich noch nie gelesen. Der Aufbau, die Sprache - alles ist außergewöhnlich.“