Aktion in Emmerich und Rees Lions Adventskalender - Gewinnen und Gutes tun

Die restlichen 4000 werden am Samstag auf den Wochenmärkten in Emmerich und in Rees verkauft. Jeder Käufer kann bis zu zehn Kalender erwerben. Diese Adventskalender sind vor allem deshalb beliebt, weil man damit nicht nur attraktive Preise gewinnen kann, sondern auch noch etwas Gutes tut. Da die Lions die Kosten zur Herstellung des Kalenders selber tragen, werden die 40.000 Euro aus dem Verkauf ohne Abzug für den guten Zweck verwendet. So kommt der Erlös unter anderem den Projekten „Klasse 2000“, „Klartext für Kinder“ und dem „Förderkreis Kriegskinder e.V.“ zugute. Unter ihrem Motto „Helpe met Pläsier“ werden ebenfalls Kinder- und Jugendprojekte und auch Einzelne vom Schicksal Benachteiligte unterstützt, Ferienfreizeiten, Seniorenfahrten oder der Jugendaustausch der Gymnasien in Rees und Emmerich mitfinanziert. Unterstützt werden auch Projekte in Afrika oder Lateinamerika.