Gute Tat der Lions Emmerich-Rees 12.500 Euro für den Förderkreis Kriegskinder

„Lions Club International“ ist mit 1,35 Millionen Mitgliedern weltweit eine der größten Nichtregierungsorganisationen. Unter dem Motto „We serve – wir dienen“ kümmern sich in Deutschland fast 50.000 Lions ehrenamtlich in über 1.450 Clubs in ihren Gemeinden und weltweit um Menschen, die Hilfe brauchen und keine oder nur unzureichende Mittel ihres Staates bekommen können. Der Lions Club Emmerich-Rees wurde am 1960 als 143. deutscher Club gegründet; der Club hat derzeit 39 Mitglieder.