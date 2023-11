In Emmerich und Rees Der Lions-Adventskalender ist schon ausverkauft

Bereits seit dem frühen Morgen bildeten sich auf den Wochenmärkten in Emmerich und Rees lange Käuferschlangen. Der Ansturm war derart stark, dass die letzten Exemplare des beliebten Kalenders schon gegen acht Uhr morgens ihre Käuferin bzw. Käufer fanden. Wie auch in den Vorjahren entfallen damit die vorgesehen weiteren Verkäufe an den kommenden Novembersamstagen.