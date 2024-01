Adventskalender-Aktion Lions-Hauptgewinn geht nach Emmerich

„Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft“ – getreu diesem Motto hatte eine ihrer Kegelschwestern ihr und den weiteren Damen des Kegelclubs „Die vom Niederrhein“ eine Adventsfreude bereitet. Mittel zum Zweck war der Lions-Adventskalender. Aus dem kleinen Geschenk wurde ein großer Gewinn. „Bereits am Morgen des Heiligabends“, so die Gewinnerin, „habe ich von einer Dame unseres Clubs den Hinweis auf meine Gewinnzahl per Handy erhalten.“