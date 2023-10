Premiere am 22. Oktober Herbstmarkt: „Das wird das Ding“

Ein kleines Bonbon für die Gäste bieten die Lions zudem an: Wie beim Weihnachtsmarkt in Borghees erhalten Besucher – wenn sie den Eintritt von 2,50 Euro bezahlen (Kinder sind frei) – nicht nur eine Stofftasche, in die sich die Mitbringsel packen lassen, sondern auch ein Los. Zu jeder vollen Stunde werden dann zehn der beliebten Lions-Adventskalender verlost. So werden insgesamt 70 Kalender mit attraktiven Gewinnmöglichkeiten unters Volk gebracht. Im freien Verkauf sind sie noch nicht. „Erstehen kann man sie wie üblich am ersten November-Wochenende auf den Wochenmärkten in Rees und Emmerich“, so Stefan Wachs.