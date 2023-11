Für den guten Zweck Lions Club verkauft Geschenkpapier und Geschenktüten

In diesem Jahr verkauft der Lions Club Montferland-Emmerich nicht nur die Geschenkbögen, sondern auch Geschenktüten mit gezeichneten Monumenten aus der Region. Der Geschenkbogen kostet 2 € und die Geschenktüte 2,50 €. Der Erlös kommt guten Zwecken in Emmerich und Montferland zu Gute. „Nun ist es an uns Bürgern, zu Weihnachten Geschenke im weihnachtlich verpackten Geschenkpapier bzw. -bogen zu verschenken, damit wir als Lions Montferland-Emmerich die Bedürftigen in unserer Region unterstützen können“, so Lions-Präsident Peter Hinze.