Politik : Linnemann zu Gast beim CDU-Tag

Hüthum Stellvertretender Vorsitzende der CDU-Bundestagsfraktion in Hüthum.

(RP) Die letzten Vorbereitungen für den Hüthumer CDU-Tag, bei dem Carsten Linnemann (CDU), Mitglied des Deutschen Bundestages und stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion die Gastrede halten wird, laufen auf Hochtouren. „In den nächsten Tagen werden rund 200 Einladungen an die Interessenten verschickt“, so Hüthums CDU-Vorsitzender Erik Arntzen. „Ich freue mich auf den Vortrag von Herrn Dr. Linnemann“, so Arntzen. Und weiter: „In Zeiten, in denen populistische Parteien an Zulauf gewinnen, ist es wichtig, dass nochmals durch einen Fachvortrag darauf hingewiesen wird, wie wichtig es ist, dass demokratische Parteien die Sorgen und Ängste der Menschen in Europa und Deutschland in die Hand nehmen. Parolen populistischer Parteien, die keine Lösungen für die Probleme vorweisen können, helfen hier nicht weiter.“ Die Abschlussveranstaltung findet am Donnerstag, 23. Mai, im Landgasthof Borghees, Hüthumer Straße 176, 46446 Emmerich am Rhein, statt. Alle interessierten Bürger sind eingeladen.