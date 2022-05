Reeser Personenschiffahrt : Liniendienst nimmt wieder Fahrt auf

Kapitän Rainer van Laak an der Rheinpromenade in Rees, wo die "Germania" vor Anker liegt. Foto: Markus Balser

Rees Ab Dienstag startet die „Germania“ wieder zu ihren Fahrten nach Xanten und Emmerich. Sorgen bereiten Kapitän Rainer van Laak die Kosten. Die Preise für den Treibstoff des Schiffes haben sich binnen kurzer Zeit nahezu verdoppelt.

Rainer van Laak hat den richtigen Riecher gehabt. Im letzten Jahr, als noch niemand etwas von dem Ukraine-Krieg ahnen konnte, tankte er die „Germania“ noch einmal richtig voll. 24.000 Liter fassen die Tanks des Fahrgastschiffes, das von vier Motoren angetrieben wird. Damals lag der Preis noch bei knapp 50 Cent pro Liter. „Mittlerweile ist er auf fast einen Euro gestiegen“, sagt van Laak, dem schon jetzt vor der nächsten Tankung graut. „Mit einer behutsamen Fahrweise lassen sich vielleicht 20 Prozent einsparen, aber die Teuerungen lassen sich damit nicht auffangen.“ Etwa 100 Liter verbraucht die „Germania“ in der Stunde. Da kommt schnell was zusammen.

Für van Laak hat die Saison am Palmsonntag begonnen. Die Preise hat er leicht erhöhen müssen. Am Dienstag nimmt er mit der „Germania“, das größere der beiden Schiffe der Reeser Personenschifffahrt, nun auch den Liniendienst wieder auf. Immer Dienstags steuert er von Rees aus Emmerich an, mittwochs ist Xanten an der Reihe (siehe Infobox).

Info Immer dienstags und mittwochs auf Tour Zweimal die Woche Der Liniendienst fährt von Rees nach Emmerich immer dienstags um 11 und um 14 Uhr (Fahrzeit ca. 45 Minuten). Die Fahrzeiten von Emmerich nach Rees sind um 12 und um 15 Uhr. Nach Xanten geht es mittwochs um 9, 11.30 und 14 Uhr, retour dann um 10.30, 13 und 15.30 Uhr. Preis: 14 Euro pro Person (Kinder vier bis 14 Jahre: 7 Euro), Fahrrad 2 Euro, die Rückfahrt ist kostenlos. Kontakt Weitere Info auch zu Sonderfahrten unter www.reeser-personenschiffahrt.de oder Telefon 02851 7004.

Der Liniendienst wird vor allem von Fahrradfahrern gerne genutzt. Sie nehmen die Fiets mit an Bord, lassen sich von van Laak an ihr Ziel bringen und radeln dann zurück.

Wesel steht dabei nicht mehr auf dem Fahrplan, denn die Stadt hat keinen eigenen Steiger mehr. Der ist jetzt im Besitz eines Kreuzfahrtunternehmens, das sich die Anlegerrechte teuer bezahlen lassen wollte. „Das hätte sich für uns dann nicht mehr gelohnt“, sagt der Reeser Kapitän. Anders sieht es in Xanten aus, wo die Stadt auf Gebühren verzichtet. Auch in Emmerich muss nichts bezahlt werden. Dort ist der Steiger im Besitz der Reeser Personenschifffahrt.

Die musste in den letzten beiden Jahren schwere Einbußen verdauen. Rainer van Laak schätzt, durch die Corona-Beschränkungen etwa 50 Prozent weniger Fahrgäste als sonst transportiert zu haben. Ob die jetzt alle wiederkommen, da ist er sich noch nicht so sicher: „Die Menschen haben jetzt zwar wieder Lust, etwas zu unternehmen und es gibt auch für einzelne Fahrten schon viele Buchungen, aber der Großteil meiner Gäste kommt aus dem Ruhrgebiet. Ob die sich bei den derzeit hohen Spritpreisen so wie früher einfach mal ins Auto setzen und nach spontan Rees fahren, um einen Ausflug zu unternehmen, kann ich im Moment noch nicht richtig abschätzen. Da bin ich eher skeptisch“, sagt er.