Lichtkünstler Oliver Kretschmann stellt im Emmericher Haus im Park aus

EMMERICH Momentan sorgt Oliver Kretschmann mit seinen projizierten Installationen „Lichtblicke“ in Emmerich für Aufsehen. Ab Freitag zeigt das Haus im Park rund 50 weitere Bilder des Künstlers - Langzeitbelichtungen mit fantastischen Effekten.

In Emmerich ist Oliver Kretschmann momentan für die Hingucker zuständig. Am Wette Telder, am Neumarkt, im Rheinpark, bei Johnson Matthey und am Lohmannhof-Pesthof sorgen seine projizierten Fotografien mit Einbruch der Dunkelheit für „Lichtblicke“, wie er seine Kunstaktion nennt. Am Samstag steht die nächste Motivreihe an, auf zehn weitere Bilderwechsel dürfen sich die Emmericher bis Dezember freuen.