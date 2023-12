Besondere Momente vor dem Rathaus Lichtermarkt in Emmerich startet am Freitag

Neben der stimmungsvollen Illumination, den besonders bei Kindern beliebten Lichtfiguren und den ganz speziellen Stelzenläufern dürfen sich die Besucher der kostenlosen Veranstaltung auf gut 20 Anbieter freuen, die in Holzhütten untergebracht sein werden, die die Wirtschaftsförderung vor zwei Jahren mit Mitteln aus dem Verfügungsfonds anschaffen konnte. Nicht nur für diesen Zweck. „Die Hütten werden von uns auch vermietet. Zum Beispiel auch an andere Städte“, so Verena van Niersen von der Emmericher Wirtschaftsförderung (WFG). Auch wird es diesmal eine „Share“-Hütte geben, die sich der Lions-Club Emmerich-Montferland und die Lebenshilfe Freitag und Samstag teilen werden. Silke Bisshop bietet am Sonntag dort dann eine Fotostation an, bei der die Erlöse für die Bilder einem guten Zweck zukommen.