Weihnachtlich in Emmerich : Lichtermarkt vor dem Rathaus

Emmerich Adventliche Stimmung auf dem Rathaus-Vorplatz mit Lichterglanz. Und natürlich einem gastronomischen Angebot. Nicht zu vergessen: Es ist verkaufsoffen in der Innenstadt.

Am zweiten Adventswochenende (2. bis 4. Dezember) erstrahlt der Emmericher Rathausvorplatz erneut im Lichterglanz. Zahlreiche Kunsthandwerker bieten ihre Waren an, die Auswahl reicht von Holzdekoration über Baby- und Kinderkleidung bis hin zu personalisierten Textilien. Neben dem Kunsthandwerk gibt es ein buntes Rahmenprogramm für Groß und Klein. Von der klassischen Currywurst/Pommes über Reibekuchen bis hin zu weihnachtlichen Leckereien und Glühwein ist für jeden Geschmack etwas dabei. Am Sonntag, 4. Dezember, haben die Geschäfte in der Innenstadt von 13 bis 18 Uhr geöffnet.