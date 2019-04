Haldern Strings : Gelungene Generalprobe für Moskau

Die Haldern Strings bei ihrem Auftritt am Sonntag in der evangelischen Kirche im Lindendorf. Foto: Thorsten Lindekamp

Haldern Die „Haldern Strings“ spielten vorab ihr Russland-Programm in der Evangelischen Kirche in Haldern. Am Donnerstag machen sich die Musiker auf den Weg nach Moskau.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Auf nach Moskau! So heißt die Devise für die Haldern Strings. Doch bevor es am Donnerstag in den Flieger nach Russland geht, hatten die Strings am Sonntag noch etwas vor. Sie präsentierten in Haldern das Programm, das es ansonsten nur in Moskau zu hören gibt.

Mit großem Engagement haben die Streicher unter Leitung von Ole Hansen ein vielfältiges Programm einstudiert. Dazu gehört die Ouvertüre zur Oper „Xerxes“ von Georg Friedrich Händel, drei Sätze aus den „Einträgen aus dem Zoologischen Tagebuch“ des Halderner Komponisten Heiner Frost, „Al Fresco“ von Victor Herbert und Stücke von Alexander Glazunov.

Auch treten zwei Solisten zusammen mit den Haldern Strings auf. So konnte der Klarinettist Timon Knöll für das Halderner Konzert engagiert werden, er spielte Stücke von Sergei Taneyev und Johann Stamitz.

In Moskau werden die Streicher einen russischen Klarinettisten begleiten. Auch der Bratschist Florian Lesemann, ein Ehemaliger der Haldern Strings, der an der Musikhochschule Mannheim studiert, wird in Moskau dabei sein.

Er wird vor allem Stücke von Henri Cassadesus spielen. „Das sind die Haldern Strings, wie man sie am liebsten hört“, freute sich auch Markus Teidelt aus dem neuen Vorstand des Haldern Strings Vereines. Eine Stunde lang begeisterten die Haldern Strings ihr Publikum.

Von dem Konzert wurde auch ein Tonmitschnitt gemacht, der auf einer CD verewigt werden soll. Schließlich gibt es den Verein „Haldern Strings“ schon 25 Jahre – zum Jubiläum darf sich die erfolgreiche Gruppe verewigen.

So findet nach den 25 Jahren auch ein Generationenwechsel innerhalb des Vereines statt. Ein neuer Vorstand freue sich auf die kommenden Projekte, so Markus Teidelt.

Besonders freute sich der Verein über die zahlreichen Spenden, die von den Besuchern eingingen. Diese sollen als Taschengeld für die Reise der Jugendlichen dienen.

(sbl)