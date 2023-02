Mentalist Timon Krause bei Let`s Dance weiter „Ekaterina muss dich hier zum Mann machen“

Zumindest bei den Zuschauern kam der Auftritt des Duos bestens an. Es erntete viel Applaus für den Walzer. Und in der kommenden Woche können die beiden zeigen, ob sie sich die Kritik von Llambi zu Herzen genommen haben. Zu sehen ist das bei RTL am Freitag, 3. März ab 20.15 Uhr.