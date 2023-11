Riesiger Erfolg in Emmerich Lesung von Dinçer Güçyeter ins Stadttheater verlegt

Andrea Joosten strahlt über das ganze Gesicht. „Unsere Stadtbücherei ist zu klein. Wir weichen in das Stadttheater aus.” Die restlichen Karten für die Lesung von Dinçer Güçyeter am Donnerstag, 23. November, um 19:30 Uhr waren schnell verkauft, und immer noch kommen Interessierte in die Stadtbücherei Emmerich am Rhein, die den Niederrheinischen Literaturherbst organisiert. Mit der Verlegung ins Stadttheater am Grollschen Weg können alle Kartenwünsche erfüllt werden. Der Einlass bleibt um 19:15 Uhr. Alle Karteninhaber werden informiert.