Lerninstitut Kreatives Lernen in der ehemaligen Galerie

Bis Ende 2019 war der Hauptsitz das Lerninstitut „Skill 42“ in Wesel. Dann erhielt Elke Koschinski vom Vermieter eine Kündigung wegen Eigenbedarfs. So kam „Skill 42“ nach Rees, weil in der Dellstraße 16 ein Ladenlokal mit darüber liegender Wohnung freigeworden war.