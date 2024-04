Leni Vos wird 100 Jahre alt Ein Jahrhundert gelebte Reeser Geschichte

Zu dieser Zeit besuchte Leni schon den Kindergarten, den die Töchter vom Heiligen Kreuz zwischen Elternhaus und Krankenhaus betrieben: „Schwester Eusebia und Schwester Ignazia Maria waren so mütterlich, so menschlich“, schwärmt Leni Vos noch heute. Dagegen hat sie ihre erste Lehrerin, Fräulein Esser, als sehr streng in Erinnerung. Auf den Volksschulabschluss folgte ein „Pflichtjahr“, wie es in der NS-Zeit vorgeschrieben war. „Da habe ich bei Alt-Rees in der Fallstraße gearbeitet, aber nicht in der Wirtschaft, sondern oben im Haushalt“, sagt Leni Vos, die anschließend die Berufsschule in der Fallstraße besuchte und danach im Modegeschäft Kerstiens zur Verkäuferin ausgebildet wurde.