Telefonnetz Telefon- und Internetausfall nach Glasfaserarbeiten

Nach Angaben der Deutschen Glasfaser kann es bei der Verlegung der Glasfaserkabel immer wieder einmal vorkommen, dass bereits verlegte Leitungen „angebohrt“ werden. „Meistens liegt es daran, dass diese Leitungen in den entstprechenden Unterlagen falsch eingezeichnet sind, beziehungsweise nicht dort verlegt wurden, wo sie eigentlich sein sollten“, so ein Sprecher der Deutschen Glasfaser. Bei Telekommunikationskabeln dürfte das – der Theorie zufolge – eigentlich gar nicht passieren. Denn Kupferkabel werden in der Regel in einer Tiefe von 60 Zentimetern verlegt, Glasfaserkabel gehen nur 40 Zentimeter in den Boden.