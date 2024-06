Leiterin des Bürger Service Rees Abschied für Luzie Uebbing

Luzie Uebbing hatte bereits 1978 ihre Verwaltungslehre bei der Stadt Rees absolviert und danach Aufgaben im Bereich Bauen, in der Kämmerei und schließlich leitende Tätigkeit im Bürger Service übernommen. „Anders als in vielen Großstädten, erhalten Bürgerinnen und Bürger bei uns in Rees sehr zügig Termine um zum Beispiel Passangelegenheiten erledigen zu können. Dies hängt mit einer guten Personalausstattung aber auch mit einer guten Arbeitsorganisation durch die Leitung zusammen“, lobte Bürgermeister Sebastian Hense seine scheidende Kollegin zum Abschied.