Feuerwehr Paul Kortenhorn zum 44. Mal mit Leistungsnachweis

In Goch konnten alle Feuerwehrleute aus Rees den Leistungsnachweis erfolgreich absolvieren. Für ihre erste Teilnahme erhielten Jonah Berendsen und Luca Bargheer das Leistungsabzeichen in Bronze. Florian Wehofen erhielt für seine fünfte Teilnahme das Abzeichen in Gold und Herbert van de Boom für die fünfzehnte Teilnahme das Abzeichen in Gold auf rotem Grund. Paul Kortenhorn vom Löschzug Haldern hat in diesem Jahr zum 44. Mal erfolgreich am Leistungsnachweis teilgenommen, damit ist er kreisweit der Feuerwehrmann mit den meisten Teilnahmen.