Prozess : Leisteten Zollbeamte Beihilfe?

Emmerich/Kleve Fortsetzung im Schmuggel-Prozess gegen Emmericher Zöllner.

Seit Ende November müssen sich zwei Zollbeamte vor dem Klever Landgericht verantworten. Sie sollen vom Emmericher Zollamt aus dazu beigetragen haben, dass chinesische Waren nach der Einführung in die EU nicht korrekt besteuert und verzollt wurden.

Der 67-jährige Hauptangeklagte ist mittlerweile pensioniert. Er befindet sich seit Ende November in Untersuchungshaft, weil er nicht zum ersten Verhandlungstag Ende November erschienen war. Die Klever Staatsanwaltschaft wirft dem Mann gewerbs- und bandenmäßigen Schmuggel in 230 Fällen und Verletzung des Dienstgeheimnisses vor. Der zweite Angeklagte ist ein 61-Jähriger früher Beamter des Emmericher Zolls, der nun suspendiert ist. Ihm wird Steuerhinterziehung in 31 Fällen vorgeworfen.