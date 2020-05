Emmerich : Leiharbeiter als Wahlkampfthema: SPD und BGE streiten

Ludger Gerritschen(SPD) wirft der CDU Naivität vor. Foto: van Offern, Markus (mvo)

Emmerich Infizierte Leiharbeiter und Wohnungen unter Quarantäne. Die Parteien streiten jetzt, wer schuld an der Situation ist und starten schon einmal ihren Wahlkampf. Das Thema hat es in sich.

Während immer mehr Leiharbeiter an Covid-19 erkranken und Wohnungen unter Quarantäne gestellt werden, beginnen die Emmericher Parteien einen Streit um die Verantwortung. Der gegenseitige Vorwurf von SPD und BGE: Es gehe um Wahlkampf.

So kritisiert die SPD-Fraktionsvorsitzende Andrea Schaffeld den für Gesundheitsschutz zuständigen Landrat scharf: „Es ist ein absolutes Unding, dass der Landrat sich seiner Verantwortung entzieht und die Probleme und Sorgen der Leiharbeiter und der übrigen Bevölkerung ignoriert.“

Andrea Schaffeld kritisiert den Klever Landrat scharf. Foto: markus van Offern/van Offern Markus

Erst nachdem das Landesministerium ihm praktisch die Pistole auf die Brust gesetzt habe, habe dieser reagiert. Hier sei viel zu viel Zeit ungenutzt verstrichen. In anderen Kreisen sei viel schneller gehandelt worden.

BGE-Chef Sigmund glaubt, die SPD habe keine Themen für die Wahl. Foto: van Offern, Markus (mvo)

Schaffeld bezieht sich dabei auf die Auffassung von Landrat Spreen, keine Leiharbeiter-Wohnungen aufzusuchen ohne Verdachtsmoment.

Die Emmericher SPD verlange seit langem, die Unterbringungssituation der Leiharbeitnehmer zu verbessern, so Schaffeld. Der Stadt seien hierbei jedoch die Hände gebunden. Das kommende Verbot von Werkverträgen in der Fleischindustrie sei richtig würde die Situation in Emmerich jedoch nicht verbessern. „Es müssen aber auch Lösungen für grenzüberschreitende Probleme her“, fordert Schaffeld.

Noch immer würden die Kleinbusse der niederländischen Personaldienstleister mit mehreren Leiharbeitern besetzt zu ihren Arbeitsstätten fahren, hat das Eltener SPD-Ratsmitglied Ludger Gerritschen beobachtet. Auch wenn diese sich darauf berufen könnten, zu einem Haushalt zu gehören, würde der Infektionsschutz grob missachtet.

In einer Pressemitteilung der SPD heißt es: „Kein Verständnis hat Gerritschen für die Haltung von CDU und BGE in dieser Frage: ,Dass die CDU eine gemeinschaftliche Lösung zwischen Stadt und Kreis wünscht, kann angesichts der wiederholten Verweigerungshaltung von Landrat Spreen nur als hochgradig naiv bezeichnet werden.’“

Anders als die Emmericher CDU-Führung kritisierten andere CDU-Bürgermeister und auch der Praester Ortsvorsteher den Landrat deutlich. „Dass für die BGE die Frage der Ausweitung der Flächen für Außengastronomie wichtiger ist und dem Bürgermeister, der in der Auseinandersetzung mit dem Landrat jede Unterstützung verdient, unterschwellig Täuschung vorwirft, bedarf keines Kommentares“, wird Gerritschen in der Pressemitteilung zitiert.

Die BGE konterte am Freitag die SPD-Kritik. „Die BürgerGemeinschaft Emmerich (BGE) fragt sich, welchen politischen Streit die SPD beim Thema Leiharbeiter jetzt in Emmerich vom Zaun brechen will“, schreibt sie. Und:„Die Probleme in den Leiharbeiterunterkünften sind in Emmerich schon lange bekannt. Dass sich ein Bürgermeister seit der Meldung von COVID 19-Infizierten in Praest persönlich darum kümmert, ist selbstverständlich, weil das zu seinen Pflichten und Aufgaben gehört. Kreis und Stadt haben hier nicht von Anfang an Hand in Hand zusammengearbeitet. Nach unserer Kenntnis wurden auf beiden Seiten Fehler gemacht.“

BGE-Chef Sigmund erklärt, dass sich der Emmericher Rat bereits im Jahr 2019 in seiner Sitzung am 26. Februar mit dem Thema der Leiharbeiter in Emmerich am Rhein ausführlich auseinandergesetzt und der Verwaltung einen klar umrissenen Auftrag erteilt habe. Die BGE erwartet von Peter Hinze, dass er sein Amt „weiterhin gewissenhaft und überparteilich“ ausführe. „Das schließt die Thematik um die Unterbringung der Leiharbeiter in Emmerich am Rhein ein, die er als Bürgermeister seit langem kennt und die nicht erst seit der Corona-Epidemie als kritisch zu bewerten ist.“

Sigmund in Richtung SPD: „Die SPD in Emmerich am Rhein sollte schnellstmöglich zur sachlichen Diskussion zurückkehren, selbst wenn ihr vielleicht hier Sachthemen zur Kommunalwahl 2020 fehlen. Einen Wahlkampf auf dem Rücken der Leiharbeiter lehnen wir als BürgerGemeinschaft Emmerich ab.“

(hg)